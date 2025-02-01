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Россияне начали искать альтернативу Черному морю: какие существуют направления?

«Алеан»: спрос на альтернативные Черному морю направления увеличился на 18%

Новогодние праздники закончились, и россияне уже активно планируют летний отдых 2025 года. Традиционно, лидерами бронирований остаются черноморские курорты Краснодарского края и Крыма, на которые приходится внушительные 59% всех заказов, сделанных после новогодних каникул (Сочи – 27%, Геленджик – 10%, Анапа – 6%, Туапсе – 5%, Крым – 11%).

Однако данные национального туроператора «Алеан» свидетельствуют о заметной тенденции: россияне всё чаще обращают свой взор на альтернативные, «не черноморские» направления.

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Спрос на отдых за пределами традиционных черноморских курортов вырос на впечатляющие 18% по сравнению с январём прошлого года.

Самым значительным приростом бронирований может похвастаться Дагестан. Число запросов на отели республики в январе 2025 года увеличилось в три раза. Туристов привлекают песчано-ракушечные пляжи Каспийского побережья, например, в Махачкале, а также богатая культура и самобытная природа региона.

Кроме того, за январь на 33% увеличился спрос на летний отдых в Калининградской области. Балтийское побережье с его уникальным сочетанием природы и европейской архитектуры продолжает привлекать всё больше туристов.

По информации туроператора, спрос на туры на июнь-август в Приморский край вырос на 45% за январь. Японское море, заповедники и возможность познакомиться с уникальной природой Дальнего Востока привлекают любителей активного отдыха и экотуризма.

К тому же спрос на летние отпуска на Байкале за январь вырос в два раза, на поездки в санатории Кавказских Минеральный Вод – на 15%.

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Нельзя не отметить, что цены на отдых в 2025 году выросли примерно на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Однако, рост спроса на альтернативные направления свидетельствует о готовности российских туристов искать оптимальные варианты отдыха, рассматривая не только привычные, но и новые, перспективные регионы.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 8129
01.02.2025 
Фото:Wikimedia
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