Россиянам стал доступен новый революционный кроссовер от известного бренда

В России появилась возможность заказать электрический кроссовер Voyah Zhiyin

Российский рынок электромобилей пополнился ярким представителем – кроссовером Voyah Zhiyin. Это первый электрокроссовер бренда Voyah, построенный на революционной 800-вольтовой платформе и уже успевший завоевать популярность в Китае.

Voyah Zhiyin – это пятиместный кроссовер, предлагающий покупателям сразу несколько вариантов комплектаций, что позволяет выбрать оптимальный вариант под индивидуальные потребности и бюджет.

Voyah Zhiyin

Базовая версия порадует владельца одним электродвигателем мощностью 292 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей на 77 кВт·ч. Более мощные модификации (313 л.с.) могут похвастаться литий-ионными аккумуляторами CATL емкостью 79 или 109 кВт·ч, что, соответственно, должно отразиться на запасе хода.

Особого внимания заслуживает полноприводная версия с двумя двигателями, суммарной мощностью 436 л.с. Несмотря на использование той же 77-киловаттной батареи, что и у базовой версии, заявленный запас хода в 570 км по стандарту CLTC впечатляет. Важно отметить, что китайский стандарт CLTC, как правило, более оптимистичен, чем европейский WLTP, поэтому реальный пробег может немного отличаться.

Интерьер Voyah Zhiyin

800-вольтовая архитектура – это ключевое преимущество Voyah Zhiyin. Она позволяет осуществлять ультрабыструю зарядку постоянным током, значительно сокращая время ожидания на зарядных станциях.

Цены на Voyah Zhiyin в России варьируются от 4 191 000 рублей за базовую заднеприводную версию до 5 265 000 рублей за топовую комплектацию. Тем не менее, покупателям следует учесть время ожидания доставки – около 3 месяцев.

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Источник: Quto