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Россиянам стал доступен новый революционный кроссовер от известного бренда

В России появилась возможность заказать электрический кроссовер Voyah Zhiyin

Российский рынок электромобилей пополнился ярким представителем – кроссовером Voyah Zhiyin. Это первый электрокроссовер бренда Voyah, построенный на революционной 800-вольтовой платформе и уже успевший завоевать популярность в Китае.

Voyah Zhiyin – это пятиместный кроссовер, предлагающий покупателям сразу несколько вариантов комплектаций, что позволяет выбрать оптимальный вариант под индивидуальные потребности и бюджет.

Voyah Zhiyin
Voyah Zhiyin
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Базовая версия порадует владельца одним электродвигателем мощностью 292 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей на 77 кВт·ч. Более мощные модификации (313 л.с.) могут похвастаться литий-ионными аккумуляторами CATL емкостью 79 или 109 кВт·ч, что, соответственно, должно отразиться на запасе хода.

Особого внимания заслуживает полноприводная версия с двумя двигателями, суммарной мощностью 436 л.с. Несмотря на использование той же 77-киловаттной батареи, что и у базовой версии, заявленный запас хода в 570 км по стандарту CLTC впечатляет. Важно отметить, что китайский стандарт CLTC, как правило, более оптимистичен, чем европейский WLTP, поэтому реальный пробег может немного отличаться.

Интерьер Voyah Zhiyin
Интерьер Voyah Zhiyin

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800-вольтовая архитектура – это ключевое преимущество Voyah Zhiyin. Она позволяет осуществлять ультрабыструю зарядку постоянным током, значительно сокращая время ожидания на зарядных станциях.

Цены на Voyah Zhiyin в России варьируются от 4 191 000 рублей за базовую заднеприводную версию до 5 265 000 рублей за топовую комплектацию. Тем не менее, покупателям следует учесть время ожидания доставки – около 3 месяцев.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 14249
01.02.2025 
Фото:Voyah
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