Апартаменты вместо отелей: почему аренда такого жилья в России бьет рекорды?

Спрос путешественников на аренду апартаментов в России в 2024 году вырос на 70%

Российский туристический рынок переживает бурный рост спроса на посуточную аренду апартаментов. По данным исследования Bronevik.com и RealtyCalendar, за 2024 год этот показатель увеличился на впечатляющие 70%.

Бронирования для командировок и вовсе выросли почти вдвое, что свидетельствует о значительных изменениях в предпочтениях как туристов, так и деловых путешественников.

Неудивительно, что лидерами по количеству бронирований стали крупные города: Москва (18% всех бронирований по России), Санкт-Петербург (9%), Казань и Краснодар (по 4%). Однако настоящую сенсацию вызвали темпы роста в других регионах. Поселок Сириус в Краснодарском крае показал феноменальный результат – прирост заказов почти в четыре раза. За ним следуют Иваново (+230%) и Магнитогорск (+210%), демонстрируя, что интерес к аренде апартаментов распространяется далеко за пределы крупных городов.

Средняя стоимость аренды апартаментов в 2024 году составила 3200 рублей за ночь. Однако, как и следовало ожидать, цены значительно варьировались в зависимости от местоположения. Самыми дорогими оказались популярные курорты: Сириус (6700 рублей), Зеленоградск (6600 рублей), Миасс (6600 рублей), Геленджик (5500 рублей) и Сочи (5100 рублей).

«Спрос на апартаменты у бизнес-путешественников растет с каждым годом. В первую очередь, из-за увеличения среднего чека в отелях, особенно в популярных туристических локациях. Когда стоимость размещения в гостинице уже не вписывается в корпоративные бюджеты на командировки, компании всё чаще выбирают объекты посуточной аренды. Это более комфортно для командированных, чем снижение категории отеля. Кроме того, в связи с интенсивным ростом внутреннего туризма в отелях может просто не оказаться свободных мест в нужной локации в нужное время, и нехватку номеров компенсируют квартиры», — объяснила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

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Источник: Известия