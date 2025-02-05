И у них утильсбор: ввозить автомобили из Белоруссии станет невыгодно

С 10 февраля в Белоруссии в два раза повысится утилизационный сбор

С 10 февраля в Белоруссии утилизационный сбор увеличат в два раза, что приведет к удорожанию как импортных, так и местных автомобилей.

Ранее Беларусь была популярным маршрутом для серого (параллельного) импорта благодаря более низким тарифам на утилизационный сбор. С 1 января 2025 года в России этот сбор значительно вырос, и Беларусь оставалась единственным вариантом для ввоза автомобилей по более выгодным ценам.

Теперь даже для гибридных автомобилей в Белоруссии не предусмотрены льготы. На портале Tvtver.ru была опубликована подробная таблица, где сравниваются ставки сборов в России и Белоруссии.

В некоторых случаях сборы в России оказываются даже ниже, чем в Белоруссии. Например, для новых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров утилизационный сбор увеличивается с 338 до 683,7 тыс. рублей, а для автомобилей старше 3 лет — с 594 тыс. до 1,2 млн рублей. В России этот сбор составит 667,4 тыс. и 1,174 млн рублей соответственно.

Физических лиц, которые покупают и ввозят автомобиль для собственного пользования (по критериям: не более одного автомобиля в год и срок владения не менее года), повышенный утильсбор не коснется, и ставка останется прежней. Кстати, и тут ставка в России для таких граждан ниже.

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Источник: Таможенные органы Республики Беларусь, TVTVER.ru