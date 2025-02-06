Стартовали распродажи туров на лето-2025: скидки отелей достигают 60%
Курорты Египта запустили масштабную распродажу туров на лето 2025 года, сейчас россияне могут воспользоваться ранним бронированием и получить скидку 60% в популярных отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
У некоторых российских туроператоров акции продлятся до 15 мая, но некоторые отели могут закончить скидочную кампанию досрочно. Отмечается, что у российских туристов значительно вырос интерес к турам в Египте.
По словам некоторых турфирм, спрос на это направление вырос в десятикратном размере. Авиаперевозчики быстро сориентировались и оперативно увеличили количество рейсов в эту страну.
Наибольшим спросом у россиян пользуются пятизвездочные отели, работающие по схеме «все включено». Ожидается, что средняя продолжительность брони в текущем туристическом сезоне составит 11-12 дней. Цены на туры стартуют от 191 тыс. рублей на человека.
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Источник: atorus.ru