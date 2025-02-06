Немецкий автобренд уступает «китайцам», но готовит сразу несколько новинок

Volkswagen к 2027 году готовит выход сразу девяти новых автомобилей

Автопроизводитель Volkswagen на фоне потери позиций в сегменте электромобилей и растущей конкуренции со стороны китайских брендов реализует стратегию «Triple A» (Accelerate, Attack, Achieve) и намеревается до 2027 года выпустить сразу девять моделей.

Новый автомобиль второго поколения T-Roc станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания, и после этого Volkswagen полностью сосредоточится на выпуске электрокаров. Уже в 2026 году планируется представить бюджетный ID.2, а в 2027 году – более доступный ID.1. Разработку электрического Golf специалисты немецкого автобренда ведут совместно с Rivian, автомобиль построят на платформе SSP.

Volkswagen ID1

Планы амбициозные, но конкуренты все равно опережают Volkswagen, в частности, уже поступил в продажу Renault 5, и скоро появится новый Twingo (на год раньше ID.1). Выпуск новых моделей Volkswagen задержался из-за проблем с программным обеспечением, что предсказуемо сказалось на лояльности и доверии потенциальных покупателей.

Volkswagen предпринимает все необходимые усилия, чтобы вернуть лидерство в массовом сегменте электромобилей к концу десятилетия, но догнать «китайцев» и «европейцев» – задача не из легких.

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Источник: carscoops.com