Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Немецкий автобренд уступает «китайцам», но готовит сразу несколько новинок

Volkswagen к 2027 году готовит выход сразу девяти новых автомобилей

Автопроизводитель Volkswagen на фоне потери позиций в сегменте электромобилей и растущей конкуренции со стороны китайских брендов реализует стратегию «Triple A» (Accelerate, Attack, Achieve) и намеревается до 2027 года выпустить сразу девять моделей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Самые дорогие, самые тусклые, самые холодные — у каких фар свет лучше

Новый автомобиль второго поколения T-Roc станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания, и после этого Volkswagen полностью сосредоточится на выпуске электрокаров. Уже в 2026 году планируется представить бюджетный ID.2, а в 2027 году – более доступный ID.1. Разработку электрического Golf специалисты немецкого автобренда ведут совместно с Rivian, автомобиль построят на платформе SSP.

Volkswagen ID1
Volkswagen ID1

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Планы амбициозные, но конкуренты все равно опережают Volkswagen, в частности, уже поступил в продажу Renault 5, и скоро появится новый Twingo (на год раньше ID.1). Выпуск новых моделей Volkswagen задержался из-за проблем с программным обеспечением, что предсказуемо сказалось на лояльности и доверии потенциальных покупателей.

Volkswagen предпринимает все необходимые усилия, чтобы вернуть лидерство в массовом сегменте электромобилей к концу десятилетия, но догнать «китайцев» и «европейцев» – задача не из легких.

Источник: carscoops.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 322
06.02.2025 
Фото:Unsplash | Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0