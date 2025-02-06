Названы топ-3 популярных направлений у туристов из России в 2024 году

АТОР: количество зарубежных туров россиян выросло в 2024 году почти на 16%

Количество поездок жителей России в рамках туризма в 2024 году выросло на 15,4% по сравнению с 2023 году и составило 17,4 млн. Причем более 14 млн поездок совершено с целью классического и делового туризма (отдыха, оздоровления, участия в мероприятиях). Такие данные обнародовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«С учетом коррекции данных погранслужбы, в аналитической службе АТОР оценивают объем поездок россиян в ТОП-25 стран с преимущественно туристическим характером выездного потока в 17,4 млн поездок в 2024 году. Это 59,7% всего выездного потока из России в 2024 году. Турпоток по этой группе стран по сравнению с 2023 годом вырос на 15,4%», –уточнили в компании.

Отмечается, что в целом в 2024 год туристы совершили 29,1 млн поездок, это на 7% больше, чем в 2023 году, но ниже на 39,3%, чем в доковидном 2019 году. Турпоездки составили 59,7% от общего числа выездного потока россиян за границу.

Чаще всего россияне ездили в Турцию – 38,5% выездного туризма, в Объединенные Арабские Эмираты – 11,4%, в Китай – 10,9%. Туристический поток граждан России в Турцию в 2024 году вырос на 6,3% (6,7 млн поездок), в ОАЭ – на 15,6%, (1,99 млн поездок), в Китай – на 96,5% и составил 1,8 млн. При этом поездки в страны постсоветского пространства уже не так популярны у россиян и демонстрируют динамику медленного роста.

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Источник: atorus.ru