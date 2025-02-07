Новые зарядные станции способствуют спросу на электрокары в Петербурге

Эксперт Сиволожский: росту сегмента электрокаров нужна развитая инфраструктура

Последние годы в Петербурге открылось уже несколько хабов для зарядки электромобилей. Текущего количества зарядных станций в городе на Неве достаточно для покрытия потребностей владельцев электрокаров. Об этом заявил директор по развитию бизнеса компании «Зарядные станции "Яблочков"» Даниил Сиволожский.

Согласно данным 2ГИС, в Северной столице функционируют более 350 станций для зарядки электромобилей. А по всей России, по данным 2Chargers по состоянию на конец июня 2024 года, всего насчитывалось 7410 публичных зарядных станций.

После открытия хаба «Выборгский» на 50 мест планируется до конца года запустить еще один. Всего до 2027 года в Петербурге появятся еще восемь пунктов. По словам Сиволожского, большинство владельцев электромобилей заряжают свои машины на медленных домашних станциях по ночным тарифам. Но для роста рынка электрокаров именно развитие зарядной инфраструктуры и государственные меры поддержки отрасли являются ключевыми факторами.

«Примером могут служить Белоруссия, Китай и другие страны, где на государственном уровне приняли решение о создании национальных сетей зарядных станций. Это привело к резкому увеличению количества электромобилей на дорогах», – подчеркнул эксперт.

Сиволожский считает, что в 2025 году спрос в России на электротранспорт сохранится благодаря действующей господдержке. Владельцам «зеленых» автомобилей в российских регионах доступны бесплатные парковки, для них отменили транспортный налог, а также сделали бесплатным проезд по платным участкам дорог.

«При сохранении высокой ключевой ставки и снижении государственного стимулирования на покупку электромобилей всех производителей покупательский спрос в 2025 году, вероятно, не будет превышать показатели 2023 и 2024 годов», – прогнозирует эксперт.

В долгосрочной перспективе службы доставки, ретейл и логистические компании будут активно переходить на электротранспорт, это значит, что спрос будет расти, подытожил Сиволожский.

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Источник: dp.ru