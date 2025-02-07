Отдых весной здесь обойдется дешевле всего: в этом городе даже есть свой Кремль

Россиянам назвали топ-3 самых популярных направлений для отдыха на майские

Самым популярным турнаправлением на майские праздники у россиян стал Санкт-Петербург. К такому выводу пришли специалисты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и сервиса покупки авиа и ж/д билетов «Купибилет» в ходе исследования.

В среднем за проживание в съемной квартире на протяжении двух дней и затраты на авиабилеты россияне потратят 35,8 тыс. рублей за двоих человек, с учетом аренды загородного дома – 71,4 тыс. рублей.

Вторым направлением по популярности стал город Сочи, в среднем аренда квартиры обойдется по 4,9 тыс. рублей в сутки. Затраты на дорогу составят по 12,9 тыс. рублей, с учетом авиабилетов в обе стороны на двух человек 2-дневная поездка обойдется в среднем в 61,2 тыс. рублей. Отдых в загородном доме обойдется за 75,6 тыс. рублей.

Казань замыкает топ-3 самых популярных туристических направлений, причем поездка в этот город обойдется дешевле всего. Дело в том, что цены на авиабилеты, в среднем, составляют 5,9 тыс. рублей. За аренду квартиры и авиаперелет на двоих россияне заплатят 33,34 тыс. рублей, и 53,6 тыс. рублей при выборе дома за городом.

Также в топ-5 направлений весны вошли Калининград и Екатеринбург – стоимость для двоих при посуточной аренде квартиры составит 36,5 и 37,1 тыс. рублей соответственно. Аренда загородного дома дешевле всего обойдется в Махачкале – 49,5 тыс. рублей, во Владикавказе тоже самое доступное загородное жилье.

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Источник: iz.ru