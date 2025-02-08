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Партия премиальных кроссоверов пойдет под пресс: склад машин сняли на фото

В Британии нашли свалку готовых к утилизации электрокроссоверов Jaguar I-Pace

Фотографии десятков электрических кроссоверов Jaguar I-Pace, складированных на парковке, появились в Сети.

Автор снимков утверждает, что они сделаны на территории британской фирмы Charles Trend Limited, специализирующейся на утилизации старых автомобилей и торговле подержанными запчастями.

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Не исключено, что речь идет об электрокарах, выкупленных производителем для дальнейшей утилизации. Судя по снимкам, Jaguar I-Pace укомплектованы, при этом на них есть служебные пометки и наклейки на окнах. Стоит отметить, что Jaguar I-Pace был одним из первых премиальных электрокроссоверов и в этом статусе завоевал номинацию «Автомобиль года в мире» в 2019 году.

Затем у производителя I-Pace возникли проблемы с качеством, было анонсировано несколько отзывных кампаний. Также известно о нескольких случаях возгорания. Весной прошлого года Jaguar отозвал модели из-за риска возгорания, но исправить ситуацию так и не удалось. Скорее всего, в объектив фотографа попали именно те потенциально опасные машины, отозванные в США и странах Европы.

Источник: x.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
Количество просмотров 2862
08.02.2025 
Фото:Соцсети
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