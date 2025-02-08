Срок службы трасс продлят на 30%: ИИ научил споры растений заделывать трещины
Специалисты международной команды изобрели самовосстанавливающийся битум, заделывающий трещины на асфальте по мере их появления. Кусочки материала во время тестов в лаборатории затягивали небольшие трещины в течение часа после их образования.
Для получения такого битума исследователи добавили в него крошечные пористые споры растений, пропитанные переработанными маслами.
Когда дорожное покрытие сжимается при движении транспорта, споры выдавливаются, а масло попадает в трещины и размягчает битум настолько, что он способен заделывать трещины.
Для моделирования движения органических молекул в битуме ученые использовали искусственный интеллект, чтобы понять, как самовосстанавливающийся материал реагирует на новую трещину. Изобретатели убеждены, что уже через пару лет материал будут использовать в Британии для ремонта дорог. Отмечается, что благодаря такому ноу-хау можно продлить срок службы дорожного покрытия на 30%.
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Источник: theguardian.com