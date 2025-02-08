Срок службы трасс продлят на 30%: ИИ научил споры растений заделывать трещины

Ученые изобрели самовосстанавливающийся материал для ремонта трещин на асфальте

Специалисты международной команды изобрели самовосстанавливающийся битум, заделывающий трещины на асфальте по мере их появления. Кусочки материала во время тестов в лаборатории затягивали небольшие трещины в течение часа после их образования.

Для получения такого битума исследователи добавили в него крошечные пористые споры растений, пропитанные переработанными маслами.

Когда дорожное покрытие сжимается при движении транспорта, споры выдавливаются, а масло попадает в трещины и размягчает битум настолько, что он способен заделывать трещины.

Для моделирования движения органических молекул в битуме ученые использовали искусственный интеллект, чтобы понять, как самовосстанавливающийся материал реагирует на новую трещину. Изобретатели убеждены, что уже через пару лет материал будут использовать в Британии для ремонта дорог. Отмечается, что благодаря такому ноу-хау можно продлить срок службы дорожного покрытия на 30%.

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Источник: theguardian.com