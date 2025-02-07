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Модернизированный седан с набором интеллектуальных систем выходит на рынок

Названа дата дебюта обновленного BYD Han с системой комплекса «глаз бога»

Автобренд BYD готовит к выходу модернизированный Han 2025 года с системой комплекса Eye of God («глаз бога» с англ.). Дебют на китайском рынке запланирован на 10 февраля текущего года, о точных ценах пока нет информации.

В состав комплекса для обеих модификаций BYD Han вошли 15,6-дюймовый сенсорный дисплей и более функциональный процессор. Тачскрин поддерживает разделение монитора на две части с отображением разной информации на каждой из них.

BYD Han
BYD Han
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Седан получил набор улучшенных систем интеллектуального управления, включая помощников при движении по магистралями на основе навигационных карт и при парковке.

Силовой агрегат представлен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с., с которым сочетается 272-сильный электромотор. Седан в этом исполнении преодолеет расстояние без дозаправки порядка 1350 км. Электрическая версия оснащена тремя моторами на выбор, выдающими 204, 228 и 245 л.с.

Интерьер BYD Han
Интерьер BYD Han

Компоновка кузова и салона – без изменений: в салоне остались те же сиденбя с отделкой из перфорированной кожи и многозонный климат-контроль.

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Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 317
07.02.2025 
Фото:DongCheDi
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