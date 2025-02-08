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Ученые создали «умный» асфальт, способный самостоятельно восстанавливаться

Ученые разработали асфальт, устраняющий трещины без вмешательства человека

Современные технологии стремительно развиваются, и одна из самых интересных новинок в области дорожного строительства – это самовосстанавливающийся асфальт, разработанный международной группой учёных из Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с чилийскими исследователями.

Каждый год в Великобритании на ремонт дорог уходит колоссальная сумма – около 143,5 миллиона фунтов стерлингов. Выбоины и трещины на асфальте не только ухудшают качество дорожного покрытия, но и создают опасные условия для водителей. Традиционные методы ремонта требуют значительных затрат времени и ресурсов, что делает проблему актуальной для многих стран.

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Основой разработки является использование пористых материалов, которые содержат крошечные споры, получаемые из растительных источников. Эти споры заполняются переработанными маслами, которые высвобождаются при образовании трещин в асфальте. Как только происходит повреждение, масла активируются и начинают процесс самовосстановления. Лабораторные испытания показали, что асфальт способен полностью залечить микротрещины менее чем за час, что является впечатляющим результатом.

В создании этого инновационного материала значительную роль сыграл искусственный интеллект и машинное обучение. Учёные использовали AI для анализа органических молекул в сложных жидкостях, таких как битум, что позволило глубже понять процессы окисления и образования трещин. В сотрудничестве с Google Cloud была разработана новая модель, которая ускорила симуляции, открыв новые горизонты в исследовании свойств асфальта.

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Не менее важным аспектом этой разработки является её экологическая составляющая. Производство асфальта связано с высоким уровнем выбросов углерода, и новая технология может стать важным шагом к достижению целей правительства Великобритании по снижению выбросов до нуля к 2050 году. Использование биомассы отходов в качестве сырья не только снижает зависимость от нефти, но и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: Annual Local Authority Road Maintenance Survey Report

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Лежнин Роман
Фото:Swansea University
Количество просмотров 165
08.02.2025 
Фото:Swansea University
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