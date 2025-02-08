Ученые создали «умный» асфальт, способный самостоятельно восстанавливаться

Ученые разработали асфальт, устраняющий трещины без вмешательства человека

Современные технологии стремительно развиваются, и одна из самых интересных новинок в области дорожного строительства – это самовосстанавливающийся асфальт, разработанный международной группой учёных из Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с чилийскими исследователями.

Каждый год в Великобритании на ремонт дорог уходит колоссальная сумма – около 143,5 миллиона фунтов стерлингов. Выбоины и трещины на асфальте не только ухудшают качество дорожного покрытия, но и создают опасные условия для водителей. Традиционные методы ремонта требуют значительных затрат времени и ресурсов, что делает проблему актуальной для многих стран.

Основой разработки является использование пористых материалов, которые содержат крошечные споры, получаемые из растительных источников. Эти споры заполняются переработанными маслами, которые высвобождаются при образовании трещин в асфальте. Как только происходит повреждение, масла активируются и начинают процесс самовосстановления. Лабораторные испытания показали, что асфальт способен полностью залечить микротрещины менее чем за час, что является впечатляющим результатом.

В создании этого инновационного материала значительную роль сыграл искусственный интеллект и машинное обучение. Учёные использовали AI для анализа органических молекул в сложных жидкостях, таких как битум, что позволило глубже понять процессы окисления и образования трещин. В сотрудничестве с Google Cloud была разработана новая модель, которая ускорила симуляции, открыв новые горизонты в исследовании свойств асфальта.

Не менее важным аспектом этой разработки является её экологическая составляющая. Производство асфальта связано с высоким уровнем выбросов углерода, и новая технология может стать важным шагом к достижению целей правительства Великобритании по снижению выбросов до нуля к 2050 году. Использование биомассы отходов в качестве сырья не только снижает зависимость от нефти, но и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

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Источник: Annual Local Authority Road Maintenance Survey Report