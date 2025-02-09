Названо самое популярное у россиян зарубежное направление для путешествий

АТОР: поток российских туристов в Турцию за 2024 год вырос на 6,3%

В 2024 году Турция вновь подтвердила свой статус самого популярного направления для отдыха россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Министерства культуры и туризма Турции, количество визитов граждан России в эту страну достигло 6 710 198, что на 6,3% больше, чем в 2023 году.

Хотя отставание от рекордного 2019 года составляет всего 4,4%, структура туристических потоков претерпела значительные изменения. АТОР подчеркивает, что рост неравномерен по регионам, и ключевые для туроператоров пляжные провинции пока не достигли доковидных показателей.

Анталья, традиционно являющаяся главным магнитом для российских туристов, приняла 3,9 миллиона визитов в 2024 году, что на 12,9% больше, чем годом ранее. Однако, этот прирост не скрывает значительного отставания от показателей 2019 года – разрыв составляет около 30%.

Интересным фактом является смещение пика туристического сезона. Если в 2023 году июль был самым популярным месяцем для посещения Антальи, то в 2024 году лидерство неожиданно захватил сентябрь. Значительный рост турпотока наблюдался именно в «плечах сезона» – мае, сентябре и октябре.

Эгейское побережье Турции, хотя и демонстрирует прирост турпотока на 4,8% (410,7 тысяч визитов), также значительно отстает от доковидных показателей – примерно на 20%.

Несмотря на общий рост туристического потока из России в Турцию, ситуация на рынке далека от полного восстановления.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости