Как рост утильсбора в Беларуси скажется на ценах автомобилей в России? Мнение эксперта

Эксперт Титова описала, как рост утильсбора в Беларуси повлияет на импорт в РФ

Власти Беларуси повысили размер утилизационного сбора до российского уровня. Данная мера обусловлена намерением властей избежать реализации различных «серых» схем для ввоза автомобилей в РФ через соседнее государство.

Как это скажется на стоимости автомобилей в России? И насколько изменятся объемы импорта машин в нашу страну? На эти актуальные вопросы отвечает эксперт Олеся Титова.

Олеся Титова, руководитель направления продвижения и поддержки продуктов компании «Передовые Платежные Решения»:

– Повышение размера утилизационного сбора в Белоруссии до уровня, сопоставимого с российским, имеет несколько возможных последствий для российского автомобильного рынка.

В первую очередь повышение цен. Это связано с тем, что увеличение сборов увеличивает стоимость продукции для конечного потребителя. Особенно это касается моделей, которые проходят через Беларусь транзитом перед поставкой в Россию. Импортеры могут переложить дополнительные расходы на покупателей, повысив розничные цены. Цены на подержанные автомобили также могут увеличиться, особенно если они были ввезены из-за рубежа через Белоруссию.

Повышение утилизационных сборов также может привести к снижению объемов импорта автомобилей в Россию через Белоруссию. Из-за роста расходов на уплату утилизационного сбора некоторые производители и импортеры могут сократить объемы поставок, пытаясь минимизировать убытки.

Компании могут рассмотреть возможность использования других стран для транзита автомобилей в Россию, чтобы избежать дополнительных расходов. Однако стоит отметить, что влияние на объем импорта будет зависеть от того, насколько сильно изменится структура логистики и какие меры примут сами участники рынка.