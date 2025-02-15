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Mazda готовит новый крутой кроссовер совместно с Changan

Mazda разрабатывает новый полностью электрический кроссовер CX-6e

Ожидается, что презентация модели состоится в конце 2025 года, а ее продажи начнутся вскоре после дебюта.

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Рендер Mazda CX-6e
Рендер Mazda CX-6e

Новый электромобиль собираются построить на платформе, разработанной в сотрудничестве с китайской компанией Changan, что обеспечит ему схожие характеристики с ее моделями, такими как Deepal S07.

Внешность Mazda CX-6e будет вдохновлена концептом Arata, который был представлен ранее. Дизайн кроссовера будет отличаться аэродинамичными элементами, такими как гладкая линия крыши, вентилируемый капот и плоские дверные ручки.

Кроссовер также получит новую, упрощенную версию логотипа бренда, который был обновлен впервые за 28 лет.

Рендер Mazda CX-6e
Рендер Mazda CX-6e

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CX-6e будет оснащен аккумуляторами мощностью 68,8 кВт·ч и 80 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 500 км на одном заряде. Кроссовер будет доступен с электромоторами мощностью от 215 до 255 л.с. и задним приводом. Эта модель собирается конкурировать с такими электромобилями, как Tesla Model Y, и ориентирована на глобальный рынок, включая Европу и Великобританию.

В салоне CX-6e появится 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, 14,6-дюймовый сенсорный экран для мультимедийной системы и проекционный дисплей.

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Кроме того, Mazda уже трудится над другой моделью — полностью электрическим внедорожником собственной разработки, который должен выйти в 2027 году.

Этот автомобиль будет построен на новой платформе, специально разработанной для электромобилей, и получит улучшенные характеристики, включая увеличенный запас хода и усовершенствованные технологии.

Также Mazda продолжает работать над созданием литий-ионных батарей высокой плотности и рассматривает возможность разработки гибридных версий для своих будущих электромобилей.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
15.02.2025 
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