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Любителям путешествий: велосипед со спальным и рабочим местами

Spacecamper представил новационный велосипед-палатку для цифровых кочевников

Немецкая компания Spacecamper представила электровелосипед, который одновременно является и палаткой, и рабочим пространством. С его помощью любители покататься в лесу смогут не только комфортно передвигаться, но и заночевать в любом месте, и даже поработать на природе.

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Spacecamper Bike создан на основе электрического грузового велосипеда Riese & Müller Load4 75. Новинка оснащена алюминиевой рамой, подвеской и мощным электродвигателем Bosch с педальным ассистентом. Запас хода составляет от 80 до 160 км, в зависимости от конфигурации аккумуляторов (725 или 1450 Вт·ч). Велосипед способен развить скорость до 45 км/ч.

Ключевой особенностью Spacecamper Bike является трансформируемая система отдыха. Есть складное кресло, трансформирующееся в кровать размером 195×56 см, которую можно по желанию дополнить надувным матрасом. Руль велосипеда откидывается, освобождая место для спального места – можно разложить кровать, не вставая с сиденья велосипеда.

Spacecamper Bike
Spacecamper Bike

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Сама палатка сделана из прочного силиконизированного нейлона, она фиксируется к велосипеду с помощью телескопических стоек. Также предусмотрены москитные сетки и защитные шторки. Встроенный складной столик крепится к рулю, он видоизменяется в мобильный офис. Внутри конструкции есть отсеки с замком для хранения вещей и электроники.

Spacecamper Bike это идеальное решение для любителей велопутешествий, фрилансеров и цифровых кочевников, благодаря мобильности, комфорту и автономности. Цена на него стартует от 9,54 тыс. евро (примерно 98 тыс. рублей.

Spacecamper Bike
Spacecamper Bike
Spacecamper Bike
Spacecamper Bike

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Источник: spacecamper-bike.de

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Светлана Тарасенко
Фото:Spacecamper
Количество просмотров 242
10.02.2025 
Фото:Spacecamper
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