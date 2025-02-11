Вниманию водителей: проезд по этому участку ограничат на два года

В Петербурге на 2 года ограничат движение из-за ремонта в некоторых районах

Новые ограничения движения вступили в силу 8 февраля 2025 года в Невском, Петроградском и Пушкинском районах Петербурга.

Самые длительные ремонтные работы будут идти до 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города на Неве.

В частности, проезд по участку Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Дыбенко ограничат на два года – до 2 февраля 2027 года. На участке разместят временное ограждение. По этой же причине ограничат движение транспорта по Малому проспекту Петроградской стороны от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. Изменения будут действовать до 7 октября 2026 года.

Для водителей Пушкина введут ограничения с 8 по 27 февраля из-за прокладки канализационных сетей. Речь идет о проезде по Красносельскому шоссе от Баболовского шоссе до Гатчинского шоссе.

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Источник: fontanka.ru