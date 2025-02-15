Где можно недорого отдохнуть на майских праздниках? Вот несколько вариантов

OneTwoTrip: бюджетно отдохнуть в майские праздники можно в Карелии и Беларуси

Эксперты сервиса OneTwoTrip провели анализ цен на авиабилеты и проживание, выявив наиболее бюджетные направления как в России, так и за рубежом.

Анализ показал, что лидерами по доступности являются города, расположенные относительно недалеко от крупных транспортных узлов, но при этом предлагающие интересные достопримечательности и возможности для отдыха.

В тройку самых бюджетных российских направлений вошли:

Петрозаводск (Карелия). Билет в одну сторону обойдется примерно в 8 тыс. рублей, проживание в отеле – около 4 тыс. рублей за ночь.

Череповец. С билетом в 8,5 тыс. рублей и отелем за 2 тыс. рублей за ночь, Череповец предлагает более неожиданный, но не менее интересный вариант.

Москва. Неожиданно, но столица также попала в тройку лидеров по бюджетности. Средняя стоимость перелета составляет 9 тыс. рублей, а ночь в гостинице – 3 тыс. рублей.

Замыкают десятку самых доступных российских городов: Мурманск (10 000 рублей за билет и 5000 за отель), Санкт-Петербург (10,4 тыс. и 3 тыс. соответственно), Набережные Челны (11 тыс. и 2 тыс.), Грозный (11,2 тыс. и 5 тыс.), Архангельск (12 тыс. и 2,5 тыс.), Кировск (12,3 тыс. и 4 тыс.) и Казань (12,5 тыс. и 5 тыс.).

Если вы готовы немного расширить географию, то доступные варианты отдыха за границей тоже есть:

Минск (Беларусь). Лидер среди зарубежных направлений. Перелет в одну сторону обойдется примерно в 9 тыс. рублей, а отель – около 6 тыс. рублей за ночь.

Астана (Казахстан). Билет стоит около 10 тыс. рублей, отель – 3,5 тыс. рублей за ночь. Астана – современный город с впечатляющей архитектурой и развитой инфраструктурой.

Ереван (Армения). Также попал в тройку недорогих зарубежных направлений, добраться можно за 12 тыс. рублей, а забронировать номер – за 3 тыс. рублей.

В топ-10 зарубежных направлений, где можно относительно недорого провести выходные в начале мая, вошли Ташкент (14 тыс. рублей за билет, 4 тыс. рублей за отель), Батуми (15 тыс. рублей, 2,5 тыс. рублей), Баку (16 тыс. рублей, 2,5 тыс. рублей), Бишкек (17 тыс. рублей, 2 тыс. рублей), Тбилиси (18 тыс. рублей, 2,5 тыс. рублей), Алматы (19 тыс. рублей, 3,5 тыс. рублей) и Стамбул (20 тыс. рублей, 3,5 тыс. рублей).

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Источник: Известия