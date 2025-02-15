Правила проезда по МСД изменились с 15 февраля

С 15 февраля изменились правила проезда по МСД в критически загруженные часы

Нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени. Тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Новые правила

Прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов, или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Изменения введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время, в том числе в выходные и праздники, поездка бесплатная – это касается, в том числе, текущих выходных – 15 и 16 февраля. Правила транзитного проезда ЦКАД-МСД-ЦКАД не изменились.

В пользу автомобилистов проезд по любому участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

Сейчас диаметр разделен на 9 участков:

Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе

Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе

Ярославское шоссе – Щелковское шоссе

Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов

шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе

шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект

Волгоградский проспект – Каширское шоссе

Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов

улица Подольских Курсантов – Варшавское шоссе.

Стоимость проезда по каждому из участков составляет 5 рублей. Сумма кратно ниже, чем стоимость поездки для транзитных автомобилей, которые с 2023 года платят 950 рублей за транзитную поездку по МСД в сутки. В среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку.

Правила проезда по МСД не изменились для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Пока от оплаты освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области – их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок будет проанализировано после 2025 года. Водитель каршеринга же оплачивает проезд аналогично другим автомобилистам, оплата проводится через оператора каршеринга.

Изменения коснулись 0,4% всех автомобилистов Москвы. Лишь 30-40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы – всего 80 машин в сутки. В году 248 рабочих дней, и если водитель будет ездить по трассе в будний день в часы ее высокой загрузки при средней стоимости поездки 10-15 рублей, то за год он потратит около 6,5 тыс. рублей.

Оплата

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней будет выставлен общий платеж. Оплата построена через приложение «Парковки России». Оплатить проезд также можно на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах – например, на Госуслугах или в приложениях банков (Сбер, ВТБ и других), в случае привязанного ГРЗ и при включённых уведомлениях.

Рекомендуется включить уведомления, оповещающие о выставленном счете. Также в приложении «Парковки России» возможно подключить автооплату, тогда стоимость проездов будет автоматически списываться с привязанной банковской карты с соответствующим push-уведомлением при положительном балансе счета.

Вопросы относительно платежа за проезд по МСД можно задать, позвонив на горячую линию по номеру +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного, либо оставив обращение на едином транспортном портале, в приложении «Парковки России» или на сайте msd.mos.ru.

Аналогичные правила будут использованы в будущем для проезда по строящейся автодороге Солнцево - Бутово - Видное.

Источник: Официальный сайт МСД