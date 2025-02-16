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Очень дешевый китайский Mini поступит в продажу 22 февраля

5-дверный Wuling Hongguang Mini EV будет стоить в Китае около 500 тыс. рублей

22 февраля в Китае стартуют продажи пятидверного Wuling Hongguang Mini EV (Улин Хунгуан Мини EV) – компактного электромобиля от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling (SGMW). Новая модель оснащена электродвигателем мощностью 30 кВт (40 л.с.), обеспечивающим запас хода до 205 км.

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Wuling Hongguang Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV

У автомобиля симпатичные треугольные фары и закругленная форма кузова.

Hongguang Mini EV – один из самых популярных городских электромобилей в Китае. Его трехдверная версия вышла в 2020 году и быстро завоевала рынок. Электрокар стал самым продаваемым электрическим автомобилем в мире в 2023 году. Однако спрос на модель постепенно стал снижаться, и ее решили обновить, увеличив размеры и улучшив характеристики.

Wuling Hongguang Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV

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Новая пятидверная версия Mini EV получила удлиненный кузов и расширенный функционал. Габариты автомобиля составляют 3256×1510×1578 мм, а колесная база выросла на 250 мм до 2190 мм.

Автомобиль на 336 мм длиннее, на 17 мм шире и на 43 мм ниже своего предшественника. Это существенная разница для сегмента небольших хэтчбеков. Такая разница обусловлена новой модульной архитектурой Tianyu-S, на которой построен Hongguang Mini EV.

Объем багажника достигает 123 литров, а при сложенных задних сиденьях – 745 литров. Также модель оснащена 8-дюймовым мультимедийным экраном, ЖК-панелью приборов и улучшенной системой безопасности.

Wuling Hongguang Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV

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Электромобиль оснащен аккумулятором на 16,2 кВт·ч, который позволяет проехать до 205 км на одной зарядке. Зарядка с 30% до 80% займет всего 35 минут при использовании 20-киловаттного зарядного устройства. Максимальная скорость автомобиля составляет 100 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 4,9 секунды.

Ожидаемая цена пятидверного Wuling Hongguang Mini EV – от 40 000 юаней (примерно 5475 долларов США или 500 тыс. рублей).

Дата появления трехдверки с аналогичными размерами пока не известна, но очевидно, что стоить она будет чуть дешевле.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
16.02.2025 
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