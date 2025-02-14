На рынок выходит гиперкар в новом цвете — известны цены и характеристики

Продажи Xiaomi SU7 Ultra в цвете космический серебристый начнутся 27 февраля

Xiaomi представил электрический гиперкар SU7 Ultra в цвете Cosmic Silver – космический серебристый. Электрический седан в этом исполнении отличается золотыми эмблемами, желтыми тормозными суппортами, черными колесными дисками и крышей из углеволокна.

В Xiaomi сообщали ранее, что SU7 Ultra получит пять оттенков кузова, причем обычный SU7 предложат в 10 расцветках, включая недавно представленный розовый оттенок Magenta.

Габариты Xiaomi SU7 Ultra 5115/1970/1465 мм при размере колесной базы – 3000 мм. Гиперкар получил 21-дюймовые диски с шинами Pirelli P Zero 5 и самыми большими среди спортивных автомобилей карбон-керамическими тормозами.

Xiaomi SU7

В движение электрокар приводится силовой агрегат из трех моторов совокупной мощностью 1526 л. с. и 1770 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея Qilin 2.0 производства CATL емкостью 93,7 кВт·ч. Разгоняет автомобиль до первой «сотни» за 1,98 секунды. Максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Продажи Xiaomi SU7 Ultra в Китае стартуют уже в конце месяца – 27 февраля, цена начинается от 814,9 тыс юаней (примерно 10 млн. рублей по актуальному курсу).

Xiaomi SU7

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Источник: xiaomitime.com