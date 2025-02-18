Мотор 476-сильного внедорожника запускается даже при минус 43°С — известна цена

На рынок России вышел флагманский внедорожник Rox 01 в двух комплектациях

Продажи премиального внедорожника Rox 01 стартовали в России, стоимость автомобиля в двухкомплектациях стартует от 9,17 млн рублей. О выходе новинки на рынок сообщили в пресс-службе концерна Sinomach Auto.

«Приобрести автомобили с заводской гарантией 5 лет и 8 лет на батарею можно в дилерских центрах, расположенных по всей России: от Минеральных вод до Новосибирска. Стоимость модели начинается от 9,169 млн. рублей, включая НДС. Приобретение автомобиля у официального дилера становится особенно выгодным для корпоративных покупателей», – уточнили в пресс-службе.

Rox 01

Дизайном модели занимались специалисты итальянской студии Pininfarina. Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л, он не связан с колесами и выполняет роль генератора. Силовая установка суммарной мощностью 476 л.с. (740 Нм) состоит из аккумуляторной батареи CATL (56 кВт⋅ч), двух электромоторов на каждой оси и классического ДВС.

Для разгона до первой «сотни» автомобилю массой более 2,5 т понадобится 5,5 секунды. Запас хода составляет 1362 км по китайскому циклу CLTC, клиренс равен 205 мм. За быстродействие бортовой электроники (с русифицированным меню) отвечает флагманский 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon. В помощь водителю есть ассистент с искусственным интеллектом, он в автоматическом режиме выбирает оптимальный режим движения в зависимости от дорожного покрытия и скорости.

Rox 01

В пресс-службе особо отмечают, что силовая установка способна произвести «холодный запуск» даже при минус 43°С. А система терморегуляции батареи разработки Rox Motor обеспечивает пробег при температуре минус 21 °С на 33% больше, чем у ближайшего конкурента Lixiang L9. Кузов на 87% состоит из высокопрочных сталей, при этом жесткость на кручение выше, чем у Rolls-Royce Cullinan, и составляет 40,469 Нм/градус.

Интерьер Rox 01

На внедорожник ROX распространяется гарантия на пять лет или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации. Дополнительная гарантия на батарею составляет восемь лет или 240 тыс. км.

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Источник: пресс-служба Sinomach Auto