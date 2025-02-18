В Подмосковье запустили первый участок платного дублера МКАД

В Московской области открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА)

Это развязка на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе, которая сократит время в пути между районами на 30 минут. Жители смогут объезжать загруженное Варшавское шоссе, избегая светофоров.

Длина развязки составляет 2,9 км, с возможностью движения на скорости до 120 км/ч по шести полосам. Предусмотрено 4 съезда и двухполосная эстакада над Расторгуевским шоссе, которое расширено до 4-6 полос.

В этом году откроются еще два участка:

к концу мая — участок от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино;

в июле — дорога от Каширского шоссе до трассы А-105 на аэропорт Домодедово.

Строительство моста через Москву-реку в Лыткарино длиной 600 метров близится к завершению, что позволит сократить время проезда на 50 минут. В Ленинском округе также строят эстакаду на пересечении с Павелецким направлением ж/д и путепровод в Лыткарино.

ЮЛА — крупнейший дорожный проект года в Подмосковье, дорога фактически станет платным южным дублером МКАД и улучшит транспортную доступность для более 3 миллионов человек. Проект строится по концессионному соглашению с участием инвесторов. Проезд будет стоить 10 рублей за километр, плату будут взимать 29 лет, после чего трассу передадут Московской области и сделают бесплатной. Дорога пройдет через Ленинский округ, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы.

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Источник, фото: Воробьев LIVE/Telegram