Новые электромобили BMW будут иметь сверхбыструю зарядку и внушительный запас хода

Линейка BMW Neue Klasse получит батареи Gen6 с улучшенными характеристиками

На недавних Tech Days в Ландсхуте баварский автогигант представил миру BMW eDrive шестого поколения (Gen6) – революционную платформу, которая ляжет в основу новой линейки электромобилей Neue Klasse.

Ключевым нововведением является переход на 800-вольтовую архитектуру. Это позволит сократить время зарядки приблизительно на треть. В сердце Neue Klasse – усовершенствованные аккумуляторные батареи. BMW сумела увеличить их емкость примерно на 20% при сохранении прежних габаритов.

Но революция не ограничивается только аккумуляторами. Электромоторы BMW eDrive Gen6 стали на 10% легче и на 20% дешевле в производстве, при этом демонстрируя увеличение энергоэффективности на целых 40%. Но и это еще не все. BMW не оставила без внимания трансмиссию и систему охлаждения. Полностью переработанные компоненты способствуют общей эффективности системы, делая электромобили Neue Klasse еще более экономичными и надежными.

В результате всех этих улучшений, общая эффективность электрокаров Neue Klasse увеличивается примерно на 20% по сравнению с нынешними моделями BMW.

Сейчас предсерийные образцы новых моторов проходят интенсивные испытания, а серийное производство электрических систем BMW eDrive Gen6 стартует уже этим летом на австрийском заводе в Штайре. Первый серийный электромобиль BMW Neue Klasse сойдет с конвейера завода в Дебрецене (Венгрия) в конце этого года.

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Источник: 32cars