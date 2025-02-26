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Машины автобренда проверили на прочность в путешествии по пяти регионам России

Sintec Lubricants и Changan Motors Rus проехали 2000 км в рамках автопробега

Эксперты автоотрасли, сферы производства смазочных материалов, а также профессиональные журналисты и блогеры приняли участие в автопробеге «Машина времени». Стартовали путешественники в Москве на кроссоверах и пикапах марки Changan.

Представители отечественного производителя высококачественных смазочных материалов и технических жидкостей Sintec Lubricants и китайской компании Changan Motors Rus тоже приняли участие в автопробеге по пяти регионам России. Участники преодолели более 2000 км, автомобили заправляли охлаждающими жидкостями и моторными маслами Sintec.

Ключевой задачей путешественников было испытание функционала новых автомобилей и технических жидкостей в экстремальных условиях – на спортивных трассах и дорогах общего пользования.

По словам генерального директора «Российских ралли-рейдов» и организатора пробега Дмитрия Перетятко, передвижения на такие расстояния по стране призваны не только испытать автомобили, но и стимулировать развитие внутреннего туризма.

«Журналисты и блогеры наслаждаются красотами нашей страны, знакомятся с дорожной инфраструктурой, узнают об удивительных местах и уголках природы, которые редко упоминаются в путеводителях, но определенно заслуживают особого внимания. Затем – рассказывают и делятся впечатлениями с миллионами читателей и подписчиков по всей России в соцсетях и на страницах популярных изданий», – подчеркивает организатор пробега.

А надежная и уверенная работа двигателей и других узлов Changan в суровых условиях пробега наглядно демонстрирует успешный результат испытаний. Тем более, что современные автомобили Changan уже мало напоминают тех «китайцев», которые начинали покорять авторынок РФ еще в начале 2000-х.

Источник: пресс-служба Sintec Lubricants

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Светлана Тарасенко
Фото:Sintec Lubricants
Количество просмотров 5
26.02.2025 
Фото:Sintec Lubricants
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