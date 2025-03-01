«Дочка» Renault готовит новый доступный и современный автомобиль

Dacia разрабатывает второй электромобиль, который выйдет в середине 2026 года

Румынский автопроизводитель Dacia, дочерняя компания Renault, объявил о разработке своего второго электромобиля, который обещает стать настоящей сенсацией: доступный, современный и готовый к запуску уже в середине 2026 года.

Цена – ключевое преимущество новинки. Ожидается, что электрохэтчбек будет стоить около 18 000 евро, что делает его одним из самых доступных электромобилей на европейском рынке.

Для сравнения, текущая модель Dacia Spring, самый дешевый электрокар в Европе, стоит около 17 000 евро. Новый автомобиль займет место выше Spring в модельном ряду, предлагая, вероятно, улучшенные характеристики и оснащение.

Производство электрокара будет организовано в Европе, что позволит избежать высоких пошлин на импорт и снизит конечную стоимость для потребителя.

Хотя технические характеристики пока держатся в секрете, известно, что новый электромобиль будет компактным хэтчбеком с элементами кроссовера. Дизайн обещает быть современным и стильным: крупные колеса, динамичная ломаная линия остекления и выразительные выштамповки на кузове создадут запоминающийся образ. Предположительно, автомобиль будет построен на платформе Renault Twingo E-Tech, что может объяснить и относительно короткий срок разработки.

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Источник: IXBT