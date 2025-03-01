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«Дочка» Renault готовит новый доступный и современный автомобиль

Dacia разрабатывает второй электромобиль, который выйдет в середине 2026 года

Румынский автопроизводитель Dacia, дочерняя компания Renault, объявил о разработке своего второго электромобиля, который обещает стать настоящей сенсацией: доступный, современный и готовый к запуску уже в середине 2026 года.

Цена – ключевое преимущество новинки. Ожидается, что электрохэтчбек будет стоить около 18 000 евро, что делает его одним из самых доступных электромобилей на европейском рынке.

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Для сравнения, текущая модель Dacia Spring, самый дешевый электрокар в Европе, стоит около 17 000 евро. Новый автомобиль займет место выше Spring в модельном ряду, предлагая, вероятно, улучшенные характеристики и оснащение.

Производство электрокара будет организовано в Европе, что позволит избежать высоких пошлин на импорт и снизит конечную стоимость для потребителя.

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Хотя технические характеристики пока держатся в секрете, известно, что новый электромобиль будет компактным хэтчбеком с элементами кроссовера. Дизайн обещает быть современным и стильным: крупные колеса, динамичная ломаная линия остекления и выразительные выштамповки на кузове создадут запоминающийся образ. Предположительно, автомобиль будет построен на платформе Renault Twingo E-Tech, что может объяснить и относительно короткий срок разработки.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 25
01.03.2025 
Фото:Dacia
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