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Skoda запустила в производство два абсолютно новых кроссовера

Skoda объявила о запуске серийного производства Enyaq и его купеобразной версии

Чешский автопроизводитель Skoda открыл новую главу в своей истории, запустив серийное производство двух долгожданных электрокроссоверов: Skoda Enyaq и его стильного купеобразного собрата Enyaq Coupe. Производство налажено на флагманском заводе компании в Млада-Болеславе.

Автомобили собираются на одной линии с новыми Skoda Elroq и Octavia. Производственная мощность до 300 электрокроссоверов в день.

Skoda Enyaq
Skoda Enyaq
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Ещё более примечателен тот факт, что завод в Млада-Болеславе стал первым заводом Volkswagen Group в Европе, где одновременно производятся автомобили с двигателями внутреннего сгорания и электромобили.

Enyaq и Enyaq Coupe предлагают впечатляющие технические характеристики. Три варианта силовых установок мощностью от 150 до 210 кВт (204-286 л. с.) позволяют выбрать автомобиль, оптимально соответствующий индивидуальным потребностям. Два варианта батарей (Enyaq 60 и Enyaq 85) обеспечивают внушительный запас хода: более 580 километров для Enyaq и более 590 километров для Enyaq Coupe по циклу WLTP. При этом Enyaq 85x предлагает полный привод благодаря двухмоторной силовой установке.

Skoda Enyaq
Skoda Enyaq

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Важно отметить, что завод в Млада-Болеславе не только производит сами автомобили, но и занимается сборкой тяговых батарей для них на платформе MEB. Эти батареи используются не только в моделях Skoda, но и в электромобилях других марок Volkswagen Group.э

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 12
02.03.2025 
Фото:Skoda
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