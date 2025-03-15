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Lexus представил новейший полностью электрический кроссовер RZ

Новый RZ – часть стратегии Lexus для создания углеродно-нейтрального общества

Компания Lexus, известная своими инновациями и высоким качеством, представила свой новый шедевр – полностью электрический кроссовер Lexus RZ.

Lexus уже более двух десятилетий занимает лидирующие позиции в мире электрифицированных автомобилей. С момента выхода на рынок модели RX 400h в 2005 году, компания последовательно развивала технологии гибридных и электрических автомобилей. В 2024 году Lexus достиг рекорда: 52% всех продаж составили электрифицированные автомобили.

Lexus RZ
Lexus RZ
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Новый Lexus RZ является частью амбициозной стратегии компании, направленной на создание углеродно-нейтрального общества. Эта стратегия включает в себя не только развитие полностью электрических автомобилей (BEV), но и гибридов (HEV) и подзаряжаемых гибридов (PHEV). Кроссовер Lexus RZ построен на новой платформе BEV, которая обеспечивает увеличенную мощность и запас хода. В версии RZ 550e F SPORT мощность достигает впечатляющих 408 л.с.

Одной из ключевых технологий, внедренных в RZ, является система Steer-by-Wire нового поколения. Эта система заменяет традиционное механическое соединение между рулем и колесами, что обеспечивает более точное управление и отзывчивость. Кроме того, система полного привода DIRECT4 гарантирует отличную управляемость и стабильность на различных типах дорожного покрытия.

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Дизайн нового Lexus RZ сочетает в себе элегантность и спортивный характер. Кузов автомобиля доступен в эксклюзивных цветах, а аэродинамические элементы подчеркивают его современный облик. Внутри кроссовера установлены спортивные сиденья. Выпуск нового Lexus RZ запланирован на осень 2025 года. Компания планирует постепенно расширять географию продаж, охватывая различные регионы мира.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Lexus
Количество просмотров 33
15.03.2025 
Фото:Unsplash | Lexus
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