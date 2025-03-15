Lexus представил новейший полностью электрический кроссовер RZ

Новый RZ – часть стратегии Lexus для создания углеродно-нейтрального общества

Компания Lexus, известная своими инновациями и высоким качеством, представила свой новый шедевр – полностью электрический кроссовер Lexus RZ.

Lexus уже более двух десятилетий занимает лидирующие позиции в мире электрифицированных автомобилей. С момента выхода на рынок модели RX 400h в 2005 году, компания последовательно развивала технологии гибридных и электрических автомобилей. В 2024 году Lexus достиг рекорда: 52% всех продаж составили электрифицированные автомобили.

Lexus RZ

Новый Lexus RZ является частью амбициозной стратегии компании, направленной на создание углеродно-нейтрального общества. Эта стратегия включает в себя не только развитие полностью электрических автомобилей (BEV), но и гибридов (HEV) и подзаряжаемых гибридов (PHEV). Кроссовер Lexus RZ построен на новой платформе BEV, которая обеспечивает увеличенную мощность и запас хода. В версии RZ 550e F SPORT мощность достигает впечатляющих 408 л.с.

Одной из ключевых технологий, внедренных в RZ, является система Steer-by-Wire нового поколения. Эта система заменяет традиционное механическое соединение между рулем и колесами, что обеспечивает более точное управление и отзывчивость. Кроме того, система полного привода DIRECT4 гарантирует отличную управляемость и стабильность на различных типах дорожного покрытия.

Дизайн нового Lexus RZ сочетает в себе элегантность и спортивный характер. Кузов автомобиля доступен в эксклюзивных цветах, а аэродинамические элементы подчеркивают его современный облик. Внутри кроссовера установлены спортивные сиденья. Выпуск нового Lexus RZ запланирован на осень 2025 года. Компания планирует постепенно расширять географию продаж, охватывая различные регионы мира.

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Источник: 32cars