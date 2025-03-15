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В 2025 году российский рынок электрокаров...

Продажи электромобилей в России рухнули в феврале: объясняем причины

В 2025 году российский рынок электрокаров упадет на 40% относительно 2024 года

Рынок электромобилей и гибридов в России переживает резкое падение. После бурного роста в 2024 году, 2025-й ознаменовался значительным снижением продаж.

Если в прошлом году ежемесячно продавалось 6-6,3 тысячи таких автомобилей, то в феврале 2025 года этот показатель упал до 3712 единиц – гибриды и электрокары вместе взятые. Это на 50% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 14% меньше, чем в январе текущего. Данные, предоставленные компанией «Газпромбанк Автолизинг», рисуют неутешительную картину для сегмента, который ещё недавно считался перспективным.

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Наиболее заметное падение продаж наблюдается у ранее популярных моделей. Лидеры рынка прошлого года – Li Auto L7, Voyah Free и Zeekr 001 – потеряли от 76% до 82% своих позиций по сравнению с февралем 2024 года. Сильнее всего пострадал Li Auto L9: спрос на него сократился более чем в восемь раз.

Однако, наблюдается рост продаж гибридов, поставляемых официальными дистрибьюторами, такими как Wey, Evolute и Seres Aito.

Три модели китайского концерна Li Auto всё ещё остаются в числе лидеров, но и они демонстрируют противоречивую динамику. Гибридный кроссовер L6, появившийся на российском рынке относительно недавно, показал положительную динамику (193 проданных автомобиля), в то время как продажи L7 резко упали (339 машин, -78% к февралю 2024 года).

Аналитики «Газпромбанк Автолизинг» связывают это не только с общим экономическим контекстом, но и с действиями дилеров. По словам руководителя управления по работе с импортерами Александра Корнева, дилеры в августе 2024 года начали активно закупать автомобили, что привело к перенасыщению рынка и последующему снижению цен.

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По мнению эксперта, покупатели постепенно адаптируются к новым ценам, и спрос на электрокары восстановится, особенно среди состоятельных россиян, для которых такой автомобиль не является единственным. Однако в целом сегмент электромобилей и гибридов в 2025 году вряд ли сможет превысить отметку в 40–45 тысяч сделок, что примерно на 40% ниже уровня 2024 года.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
15.03.2025 
Фото:АГН Москва
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