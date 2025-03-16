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В России сильно подешевел отечественный семейный минивэн с богатым оснащением

Электрический минивэн Evolute i-Van стал дешевле в России на 300 тысяч рублей

Российский рынок электромобилей пополнился привлекательным предложением: семейный минивэн Evolute i-Van, выпускаемый на заводе «Моторинвест», получил внушительную скидку в размере 300 000 рублей. Теперь автомобиль продается за 3 620 000 рублей.

Вторая возможность сэкономить – воспользоваться государственной программой льготного автокредитования. При оформлении кредита в участвующем банке, покупатель получает дополнительную скидку в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 000 рублей.

Evolute i-Van
Evolute i-Van

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Таким образом, комбинируя прямую скидку производителя и льготный автокредит, потенциальный покупатель может снизить стоимость Evolute i-Van до невероятных 2 695 000 рублей. За эти деньги вы получаете просторный и функциональный минивэн, идеально подходящий для больших семей и деловых поездок. Производитель позиционирует его как универсальное транспортное средство, способное удовлетворить потребности как в повседневной городской эксплуатации, так и в коммерческих целях.

Evolute i-Van оснащен 122-сильным электромотором на задней оси, который питает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 67,5 кВт·ч с запасом хода на одной зарядке до 400 км. В стандартном режиме она заряжается за 15 часов, а в режиме быстрой зарядки ее заряд можно будет пополнить от 30 до 80% всего за 37 минут.

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Оснащение минивэна по умолчанию включает кондиционер, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, электростеклоподъемники, парктроник, камеру заднего вида, электрорегулировки передних кресел (шесть у водительского и четыре у пассажирского), три USB-разъема, бортовой компьютер с экраном диагональю 3,5 дюйма и функцию предупреждения пешеходов о приближении электромобиля.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Evolute
Количество просмотров 14
16.03.2025 
Фото:Depositphotos | Evolute
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