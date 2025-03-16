Названы самые популярные направления для путешествий во время весенних каникул

«Алеан»: Санкт-Петербург признан самым популярным городом для путешествий весной

Весенние школьные каникулы – отличная возможность для семейного отдыха и познавательных поездок. Куда же отправиться, чтобы каникулы запомнились яркими впечатлениями и полезными знаниями? Национальный туроператор «Алеан» помогает разобраться в трендах этого года, опираясь на данные бронирований.

Безусловный лидер среди направлений – Санкт-Петербург, на который приходится внушительные 29% всех бронирований. По сравнению с прошлым годом, спрос на экскурсионные туры в Северную столицу вырос на 10%. Классика жанра остается в приоритете: пешеходные и автобусные экскурсии по историческому центру, посещение Эрмитажа, Петропавловской крепости, Исаакиевского собора – это базовые элементы практически каждой программы. Также возрастает популярность интерактивных туров, например, с использованием VR-очков, позволяющих увидеть Санкт-Петербург XVIII века во всей красе.

Более того, Санкт-Петербург – это не только город, это целый регион с богатейшей историей и культурой. Популярны выездные экскурсии в пригороды: Царское Село, Петергоф, Гатчину, Павловск и Кронштадт расширяют географию путешествий и позволяют глубже погрузиться в историю России.

На втором месте по популярности расположилась Москва (20%), предлагающая богатый выбор музеев, театров и исторических мест. За ней следуют Калининград (15%) с уникальным сочетанием европейской архитектуры и природных красот Балтийского побережья (Светлогорск, Зеленоградск, поселок Янтарный), и Казань (14%), привлекающая своей неповторимой культурой и историей, дополненная экскурсиями в Болгар и Свияжск.

Минск (7%) предлагает более доступный по цене вариант для семейного отдыха и школьных групп. Интересно, что в запросах школ все чаще появляются посещения промышленных объектов, таких как кондитерская фабрика «Коммунарка» и завод «БелАЗ». Также растет интерес к посещению высших учебных заведений и научных центров.

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Источник: Известия