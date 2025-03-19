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Первый в России беспилотный электрический автобус «Матрешка» отправился в музей

Электробус-беспилотник «Матрешка» станет экспонатом Музея Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы принял на хранение первый в России беспилотный электрический автобус «Матрешка» – или, в предполагавшемся фирменном варианте написания, МatrЁshka. Рассчитанный на перевозку восьми пассажиров прототип был выпущен в 2016 году, но в серийный продукт так и не превратился. Теперь машина станет частью зоны «Будущее» в постоянной экспозиции музея.

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«Матрешка» позиционировалась как первый в России беспилотный электрический автобус. Он был разработан под руководством Алексея Бакулина в «Бакулин Моторс Групп» совместно с Volgabus на основе дизайна Антона Кужильного. Название намекало на модульную платформу, на базе которой можно строить пассажирские и грузовые машины, коммунальную технику. В 2017 году была показана версия такси.

Среди особенностей «Матрешки» назывались полная автономность, широкий модельный ряд и «возможность оперативного развертывания в любой точке мира». За 4 часа аккумуляторы заряжались полностью, что позволяло преодолеть 130 км. Максимальная скорость составляла 30 км/ч. Планировалось, что бронировать места пользователи смогут с помощью специально разработанного приложения.

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Машина уже заявлена как часть постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27 (сейчас – на реставрации). Пресс-служба музея сообщает, что «Матрешку» разместят в зоне «Будущее», чтобы с помощью нее посетители могли представить, каким будет транспорт через 25 лет... А увидеть экспонат можно будет уже в апреле – на экскурсии в фондохранилище музея.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Музей Транспорта Москвы
Количество просмотров 14
19.03.2025 
Фото:Музей Транспорта Москвы
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