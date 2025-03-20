Владельцев Кибертраков в США предупредили о высоком риске аварии

Tesla отзовет почти 50 тысяч Cybertruck из-за дефекта, грозящего ДТП

Американская компания по производству электромобилей Tesla анонсировала масштабный отзыв электропикапов Cybertruck. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Tesla Cybertruck

«Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024-2025 годов выпуска. Декоративная деталь внешней панели из нержавеющей стали может отклеиться и отпасть от поверхности автомобиля», – говорится в тексте сообщения организации.

Уточняется, что под отзыв попали 46 096 автомобилей из-за выявленного дефекта, грозящего риском возникновения опасной ситуации на дороге и ДТП. Теперь специалистов сервиса Tesla предстоит заменить необходимую деталь. Все работы для автовладельцев будут бесплатными. Соответствующие уведомления владельцам электропикапов отправят по почте 19 мая текущего года.

Интерьер Tesla Cybertruck

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Источник: nhtsa.gov