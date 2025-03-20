Владельцев Кибертраков в США предупредили о высоком риске аварии

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Tesla отзовет почти 50 тысяч Cybertruck из-за дефекта, грозящего ДТП

Американская компания по производству электромобилей Tesla анонсировала масштабный отзыв электропикапов Cybertruck. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
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«Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024-2025 годов выпуска. Декоративная деталь внешней панели из нержавеющей стали может отклеиться и отпасть от поверхности автомобиля», – говорится в тексте сообщения организации.

Уточняется, что под отзыв попали 46 096 автомобилей из-за выявленного дефекта, грозящего риском возникновения опасной ситуации на дороге и ДТП. Теперь специалистов сервиса Tesla предстоит заменить необходимую деталь. Все работы для автовладельцев будут бесплатными. Соответствующие уведомления владельцам электропикапов отправят по почте 19 мая текущего года.

Интерьер Tesla Cybertruck
Интерьер Tesla Cybertruck

Источник: nhtsa.gov

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 1
20.03.2025 
Фото:Tesla
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