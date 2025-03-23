В РФ выпускают литий-ионные батареи международного уровня с локализацией более 90%

Эксперт Мухин: послабления по литий-ионным АКБ положительно влияют на отрасль

Постановление Минпромторга о послаблении требований к локализации литий-ионных аккумуляторов имеет огромное положительное влияние на отрасль. Об этом заявил генеральный директор компании «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма») Антон Мухин.

По его словам, фактические планы по локализации охватывают только один типоразмер аккумуляторов, и он сейчас активно продвигается. Но даже если на рынке и появляется один источник ячеек, его нельзя назвать универсальным решением.

Мнение эксперта

Антон Мухин, генеральный директор компании-производителя АКБ «Системы автономной энергии»:

– Задач много, и они слишком разные: грузовой и легковой транспорт, стационарные системы и другие направления – все это требует очень разных элементов. И даже если при открытии первого завода по производству ячеек мы оставим требования по принудительному применению изготовляемых там аккумуляторов, ситуация может сложиться неоднозначно.

Можно, например, собрать легковой автомобиль с этими ячейками и получить баллы локализации. А в отношении грузового транспорта нужен другой подход, констатирует Мухин. Недостаток материалов сегодня действительно является ощутимой проблемой для производителей накопителей энергии.

Технологией разработки необходимых соединений в России занимаются крупные научные коммерческие и некоммерческие учреждения. Но пока все на стадии разработки прототипов, а не массового продукта, констатирует специалист. Для разработки собственных материалов, по мнению Мухина, важно обеспечить спрос.

«Если мы прямо сейчас начнем локализовывать материалы без достаточного спроса, то мало частных инвесторов за это возьмутся. И даже если кто-то возьмется, то себестоимость такого продукта будет просто безумной, а количество разрабатываемых материалов слишком мало. Это огромная работа, и она должна быть поступательной – от обеспечения спроса до дальнейшего развития и переноса технологий. Наша задача - обеспечить хорошую стоимость финального решения», – подчеркивает эксперт.

Если говорить о локализации батареи в целом, то отечественные производители уже сегодня достигли определенных успехов. Так, инженеры и разработчики САЭ производят продукт международного уровня с локализацией более 90%. В России уже есть полные компетенции по электронике, термостатированию, безопасности, появляются компетенции по современным технологиям, связанным с самими ячейками. Локализация ячейки – только вопрос будущего, причем, не такого уж далекого, резюмирует Мухин.