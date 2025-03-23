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Эксперты спрогнозировали бурное развитие турагрегаторов в России

Юлия Скоромолова: рынок турагрегаторов к 2030 году вырастет до 1,4 трлн рублей

Российский туристический рынок переживает бурный рост, и ключевую роль в этом процессе играют онлайн-турагрегаторы.

Прогнозы экспертов рисуют впечатляющую картину: к 2030 году объем рынка бронирования туристического жилья через агрегаторы достигнет ошеломляющих 1,4 трлн рублей, что составит 60% от общего объема рынка. Это значительный скачок по сравнению с нынешними 50% (440 млрд рублей), как свидетельствуют данные исследования Центра стратегических разработок, представленные директором Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлией Скоромоловой на MITT.

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Этот стремительный рост объясняется несколькими факторами. Во-первых, значительное увеличение предложения туристического жилья в России. По данным «Авито Путешествий», в 2024 году объем рынка достиг почти 930 млрд рублей (495 млрд рублей – отели, 434 млрд рублей – частное жилье), что на 20% больше, чем годом ранее. Эксперты предсказывают, что уже в 2025 году эта цифра превысит 1 трлн рублей. Управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин подчеркивает прямую связь между ростом числа пользователей агрегаторов и увеличением предложения. Больше предложений — больше выбора для туристов, больше бронирований через удобные онлайн-платформы.

Во-вторых, динамично развивающийся рынок способствует диверсификации туристических потоков. Нехватка мест в традиционно популярных локациях подталкивает туристов к исследованию новых регионов. Член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец отмечает растущую популярность таких нишевых направлений, как гастрономический, промышленный и событийный туризм. Это создает новые возможности для развития регионов и равномерного распределения туристических потоков по всей стране. Усилие региональных властей по развитию инфраструктуры также способствует этому процессу, что подтверждает управляющий директор «Отелло» Дмитрий Аборнев.

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В-третьих, удобство и доступность онлайн-платформ играют решающую роль. Агрегаторы предоставляют туристам простой и интуитивно понятный интерфейс для поиска и бронирования жилья, сравнения цен и выбора оптимальных вариантов. Это значительно упрощает процесс планирования путешествий и делает туризм доступнее для широкого круга населения.

При этом агрегаторы продолжат бороться за туриста и предлагать всё более качественные услуги – как с технической точки зрения, так и улучшенные программы лояльности, подчеркнули в «Островке». Будут развиваться и дополнительные сервисы, например – путеводители, которые помогают туристам организовать досуг во время путешествия, добавили в «Авиасейлс».

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
23.03.2025 
Фото:Depositphotos
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