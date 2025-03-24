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Зимний пакет, панорамная крыша и кресла с массажем: стартовали продажи кроссовера

Новый 218-сильный кроссовер Geely EX5 начал поступать к российским дилерам

Новый кроссовер Geely EX5 появился в наличии у российских дилеров. Максимальная мощность электромотора составляет 218 л.с., а для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 6,9 с.

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Geely EX5
Geely EX5

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В базовой комплектации Pro модель оснащена полным зимним пакетом, в который входят: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, заднего стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя передних стеклоочистителей. Также функцией подогрева оборудованы внешние зеркала, у которых есть электрорегулировка и механизмом складывания.

В списке оснащения максимальной комплектации Max у EX5 заявлены 19-дюймовые диски, автоматическое переключение света, панорамная крыша, передние кресла с вентиляцией и массажем.

Стоимость электромобиля в базовой версии составляет 4,1 млн рублей, а в максимальной – 4,4 млн рублей.

Geely EX5
Geely EX5
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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 14
24.03.2025 
Фото:Geely
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