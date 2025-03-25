Статус превыше всего: эксперт о покупке электромобилей, несмотря на их высокую цену

Эксперт Мухин: В России есть все предпосылки для роста локализации электрокаров

В России ожидается дальнейший рост локализации электромобилей, тем более, что для этого есть все предпосылки. При этом в обозримом будущем электрокары останутся скорее статусной покупкой, на приобретение которых россияне все равно готовы тратить немалые суммы. Таким мнением с «За рулем» поделился генеральный директор компании «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма») Антон Мухин.

Мнение эксперта

Антон Мухин, генеральный директор компании «Системы автономной энергии»

– Мы ожидаем дальнейшего роста локализации электромобилей, сегодня для этого есть все предпосылки. Но остаются и важнейшие, пока не решенные вопросы, как, например, локализация аккумуляторной ячейки. Наша компания работает в этом направлении не первый год, и сегодня мы можем говорить о решении этого вопроса в ближайшие пару лет.

По мнению Мухина, в ближайшие 2-5 лет покупать электромобили будет «модно» для статуса, несмотря на то, что цены на этот вид транспорта значительно превышают стоимость автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Что касается ценообразования на электрические модели, то они ощутимо вырастут из-за повышения утильсбора, убежден Мухин.

«Поэтому вряд ли можно будет закончить год с высокими показателями по росту продаж. По крайней мере, рекордных 26% роста, как это было в 2024 году, мы не ждем. В то же время и о существенном снижении интереса к такому транспорту говорить было бы ошибочно. Ведь, если перефразировать известное выражение, электромобиль в нашей стране сегодня – это скорее роскошь, чем средство передвижения», – констатирует топ-менеджер.

Преимущественно это премиальный сегмент, и о массовом использовании электрокаров по всей России говорить, к сожалению, на текущем этапе пока еще рано, подытожил Мухин.