В России создали модификацию электрокара для путешествий — с прозрачным куполом

Разработчики из МИФИ и Строгановки создали концепцию Атома для автопутешествий

Услуги каршеринга становятся более востребованным видом транспорта для коротких путешествий и поездок по регионам России. Пользователи ценят его за удобство и отсутствие обязательств по владению автомобилем.

Туристическая версия электромобиля Атом

Специалисты дизайн-бюро Ever Evo разработали концепцию электромобиля именно для туристического каршеринга. В реализации проекта принимают участие дизайнеры из числа студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и РГХПУ им. Строганова. На счету молодых специалистов уже есть участие в 2024 году в первом цикле Акселератора МИФИ.

Туристическая версия электромобиля Атом

Глава дизайн-бюро Ever Evo Леонид Мокеев подчеркивает, что электромобиль рассчитан и для личного пользования, и для бизнес-сегмента.

«Мы подумали, а почему бы нам не разработать образ автомобиля, предназначенного для путешествий. Например, будучи жителем мегаполиса, мне иногда хочется на пару дней вырваться на природу. Поэтому решили разработать спецверсию Атома, которую можно будет арендовать через каршеринг и которая будет оснащена необходимым инвентарем для таких поездок», – делится глава дизайнерского бюро.

Туристическая версия электромобиля Атом

Одним из самых заметных внешних изменений электрокара является прозрачный купол на задней крышке багажника. Он увеличивает внутреннее пространство, и в нем будет комфортно во время ночевки. Площадь крыши тоже задействовали: там теперь находятся багажник со столиком и зонтом.

Интерьер Атома модернизировали, появились модули, в которых есть все необходимое для небольшого путешествия: встроенная кухня с индукционной плитой на две конфорки, разделочная доска и раковина для мытья посуды с баками для воды, а также урна с двумя отсеками раздельного сбора.

Интерьер электромобиля Атом

Кроме того, добавили модуль с инструментами, которые пригодятся на природе: фонарик, лопата, пила по дереву и т. д. Для комфортного отдыха есть раскладной стол и стулья. Ну и главный плюс туристического Атома – два спальных места, на них можно отдохнуть после насыщенного дня.

Внешняя часть Атома тоже изменилась, в частности есть новые внедорожные бамперы и оптика для них. Переработаны арки, закрывающие колеса с новыми дисками. На оригинальных накладках на двери красуется название электрокара.

«Атом – технологичный массовый электромобиль для города с широкими цифровыми возможностями, что постоянно стимулирует осмысление новых версий его применения. Проект с Ever Evo предлагает творческую интерпретацию того, как можно адаптировать Атом для активного и комфортного досуга на природе. На мой взгляд, направление верное и перспективное», – рассказал директор по дизайну и пользовательскому опыту бренда Атом Александр Павлович.

По его словам, группа разработчиков в настоящее время максимально сфокусирована на запуске текущей версии Атома, но, несмотря на это, все причастные к проекту с оптимизмом смотрят в будущее, констатирует Павлович.

Интерьер электромобиля Атом

Согласно данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, с начала 2024 года водители совершили 35 млн поездок на автомобилях аренды. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве доступны для бронирования более 38 тыс. машин каршеринга, каждую из которых арендуют 5–6 раз в сутки.

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Источник: пресс-служба Атома