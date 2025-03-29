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Возвращение западных автобрендов обрушит цены

Эксперт Моженков: машины резко подешевеют, когда западные автоконцерны вернутся

В России ждут возвращения ушедших в 2022 году автобрендов. Владимир Моженков, бизнес-эксперт, признанный лучшим топ-менеджером Audi AG в Европе, считает, что большинство автомобильных марок со временем вернется.

Россия – это огромный рынок, приносивший производителям большие доходы, поэтому уходить было тяжело. Но возвращение неизбежно, уверен специалист.

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Возвращение западных марок станет началом жесткой конкуренции, полагает он. Дилеры, которые сотрудничают сейчас с китайскими брендами, будут готовы начать бизнес с теми, кто вернётся.

По мнению эксперта, не все китайские марки останутся на рынке России в таких условиях, но конкуренция точно заставит их пересмотреть свою стратегию. Это в целом приведет к улучшению сервиса, падению цен и повышению качества машин, подытожил специалист.

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В выигрыше останется потребитель, ведь машины могут подешеветь на 1-3 млн рублей, отмечает Моженков.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 6
29.03.2025 
Фото:freepik / wirestock
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