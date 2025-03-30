Россияне все чаще путешествуют самостоятельно: в чем причина явления?

«Купибилет»: 55% российских туристов самостоятельно планируют путешествия

Результаты исследования сервиса «Купибилет» демонстрируют явный тренд: самостоятельное планирование путешествий становится всё более популярным. Почти две трети опрошенных (55%) предпочитают полностью контролировать процесс организации своей поездки, самостоятельно бронируя билеты, жильё и выбирая маршрут.

Почему же самостоятельные путешествия набирают такую популярность? Ключевой фактор, по мнению большинства респондентов (51%), – гибкость. Возможность персонализировать путешествие под собственные вкусы и предпочтения, составить уникальный маршрут, не ограничиваясь стандартными туристическими программами, – вот что привлекает всё больше людей.

Вторым по значимости фактором, выбранным 30% опрошенных, стала надежность. Экономия средств и времени, хоть и занимают менее значимые позиции (9% и 8% соответственно), всё же остаются важными критериями для части путешественников.

Интересно, что лишь небольшая часть респондентов (23%) доверяет планирование путешествий туристическим компаниям. Другая часть (19%) полагается на советы друзей и близких, что подчёркивает важность рекомендаций в формировании туристических планов. И лишь 3% используют информацию из блогов и специализированных приложений.

Андрей Маслак, директор по продукту «Купибилет», правильно отмечает, что рост самостоятельных путешествий формирует нового, более искушенного путешественника, готового инвестировать время и усилия в организацию своего отдыха.

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Источник: Известия