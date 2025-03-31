#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России
31 марта
Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России
РСА: коэффициент по ОСАГО за безаварийное...
Интерьер Honda CR-V
31 марта
Семилетний кроссовер Honda с минимальным пробегом продают в России
В продаже появился Honda CR-V 2018 г. в. с...
Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному
31 марта
Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному
Глава НАС Шапарин: Цены на китайские автомобили...

Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному

Глава НАС Шапарин: Цены на китайские автомобили сильно раздуты

По прибытии в Россию китайские авто дорожают как минимум в два раза. Эксперты рассказали, почему так происходит и действительно ли китайские компании завышают стоимость своих автомобилей.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что цены на китайские машины действительно завышены. Причина этого в полном отсутствии конкуренции.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
4 самые доступные новинки параллельного импорта

При этом бывший президет Ассоциации «Российский автомобильные дилеры» Олег Мосеев не считает, что китайские компании задирают цены. Однако он отметил, что есть некоторые моменты, из-за которых стоимость автомобилей можно было бы немного снизить. Так, учитывая укрепившийся рубль, цены можно было бы уменьшить на 10%, предположил он.

Также эксперт отметил, что сравнивать стоимость машин в КНР и РФ некорректно. Ведь на итоговую стоимость машины влияет множество факторов, в том числе затраты на логистику и платежи, а также НДС и утильсбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
31.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0