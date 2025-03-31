Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному
По прибытии в Россию китайские авто дорожают как минимум в два раза. Эксперты рассказали, почему так происходит и действительно ли китайские компании завышают стоимость своих автомобилей.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что цены на китайские машины действительно завышены. Причина этого в полном отсутствии конкуренции.
При этом бывший президет Ассоциации «Российский автомобильные дилеры» Олег Мосеев не считает, что китайские компании задирают цены. Однако он отметил, что есть некоторые моменты, из-за которых стоимость автомобилей можно было бы немного снизить. Так, учитывая укрепившийся рубль, цены можно было бы уменьшить на 10%, предположил он.
Также эксперт отметил, что сравнивать стоимость машин в КНР и РФ некорректно. Ведь на итоговую стоимость машины влияет множество факторов, в том числе затраты на логистику и платежи, а также НДС и утильсбор.
Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.
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Источник: Autonews