Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному

Глава НАС Шапарин: Цены на китайские автомобили сильно раздуты

По прибытии в Россию китайские авто дорожают как минимум в два раза. Эксперты рассказали, почему так происходит и действительно ли китайские компании завышают стоимость своих автомобилей.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что цены на китайские машины действительно завышены. Причина этого в полном отсутствии конкуренции.

При этом бывший президет Ассоциации «Российский автомобильные дилеры» Олег Мосеев не считает, что китайские компании задирают цены. Однако он отметил, что есть некоторые моменты, из-за которых стоимость автомобилей можно было бы немного снизить. Так, учитывая укрепившийся рубль, цены можно было бы уменьшить на 10%, предположил он.

Также эксперт отметил, что сравнивать стоимость машин в КНР и РФ некорректно. Ведь на итоговую стоимость машины влияет множество факторов, в том числе затраты на логистику и платежи, а также НДС и утильсбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews