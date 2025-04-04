За год автомобили в РФ подорожали на миллион (в среднем)

Авто.ру: в марте средняя стоимость китайского авто составила 3,7 млн рублей

Эксперты Авто.ру Оценка проанализировали объявления на платформе в марте и отметили минимальные ценовые изменения по сравнению с февралем, однако средняя стоимость нового автомобиля год к году значительно возросла.

В первом квартале этого года средняя цена нового автомобиля оставалась на уровне февраля, составив 3,74 миллиона рублей для китайских марок и 1,59 миллиона рублей для отечественных. В годовом сравнении (март 2025 к марту 2024 г.) рост составил 9% для китайских автомобилей и 13% для российских.

Средняя стоимость новых автомобилей, включая марки, официально не представленные в России, достигла 9,12 миллиона рублей, что на миллион рублей больше по сравнению с мартом прошлого года.

В отдельных регионах наблюдается незначительный рост цен относительно февральских значений: в Ульяновской области – на 4,3%, а в Краснодарском крае – 1,4%.

В то же время в ряде регионов, таких как Башкортостан и Оренбургская и Нижегородская область, наблюдается снижение цен.

В Москве средняя стоимость нового автомобиля в марте составила 5,16 миллиона рублей, что на 3% меньше февральского уровня. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 1%, составив 3,37 миллиона рублей. Таким образом, Москва остаётся лидером по стоимости автомобилей в стране.

В марте снизились цены на некоторые модели: кроссовер Hongqi HS5 (-9,3%; 3,62 млн рублей), седан Hongqi H5 (-5,4%; 4,64 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-3,4%; 9,2 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-2,7%; 2,08 млн рублей) и Exeed VX (-2,6%; 6,3 млн рублей).

В то же время несколько моделей подорожали на более чем 3%, среди них: Livan X6 Pro (2,72 млн рублей) и GAC GS3 (1,79 млн рублей) и FAW Bestune B70 (3,18 млн руб.).