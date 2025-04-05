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Как собрать ребенка в заграничную поездку? Перечислены самые важные моменты

Эксперт Долгих рассказала о нюансах зарубежных путешествий с детьми

Планируете отпуск с детьми за рубежом? Приятное ожидание путешествия может омрачиться неожиданными проблемами на границе, если не учесть новые правила выезда несовершеннолетних.

Руководитель маркетинга направления авиасервиса «Туту» Екатерина Долгих обращает внимание на ключевые изменения.

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Прежде всего, изменились правила въезда детей , вписанных в паспорт родителя. Теперь многие страны строго проверяют наличие всех детей в паспорте родителя. Пример туристки, которую в прошлом году едва пропустили в Абхазию с тремя детьми, со вписанным лишь одним в паспорт, наглядно демонстрирует возможные сложности.

Для поездки в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию детей до 14 лет достаточно свидетельства о рождении. Однако, ключевой момент – на обороте свидетельства ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть проставлена отметка о гражданстве ребенка. Эта отметка необходима даже если ребенок едет с родителем, но не вписан в его паспорт (внутренний или заграничный).

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Альтернативный и надежный вариант – оформить ребенку собственный заграничный паспорт. В этом случае свидетельство о рождении со штампом о гражданстве не потребуется.

В некоторых случаях, помимо основных документов, могут потребоваться дополнительные. Например, нотариально заверенное согласие на выезд ребенка от второго родителя, если ребенок путешествует с одним из них. Это особенно актуально, если родители разведены или проживают раздельно. Внимательно изучите визовые и миграционные правила страны, куда вы направляетесь, заблаговременно, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 11
05.04.2025 
Фото:freepik / rawpixel.com
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