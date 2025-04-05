Россияне ринулись за границу: в чем причина?

«Яндекс Путешествия»: число зарубежных бронирований выросло на 20% в 2025 году

Российский туризм в 2025 году демонстрирует яркую динамику, особенно на фоне увеличения спроса на зарубежные поездки. Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», опубликованным «Известиями» 31 марта, тройка лидирующих направлений остаётся неизменной, но с заметными нюансами.

Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия по-прежнему удерживают позиции самых популярных заграничных курортов для российских путешественников.

Сервис «Яндекс Путешествия» отмечает 20-процентное увеличение общего числа бронирований зарубежных туров. Это значительное повышение эксперты связывают с «месяцем выгодных условий», предложениями туроператоров, позволившими большему количеству людей осуществить свои туристические планы.

Влияние этих специальных предложений подтверждается и ранним началом бронирования: поездки на майские праздники и лето начались на 1-2 недели раньше, чем в предыдущие годы.

Распределение бронирований по времени также интересно. 43% всех поездок были забронированы в феврале и марте, что говорит о преимущественном планировании путешествий заранее. Остальные 32% пришлись на «высокий сезон» – с мая по сентябрь. При этом на майские праздники приходится 13% бронирований, а на летний отдых – целых 17%, что подчёркивает популярность летнего отпуска среди российских туристов.

В контексте общего роста спроса, особенно примечателен резкий взлёт популярности Египта, Южной Кореи и Китая.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия