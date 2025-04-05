Назван лучший электромобиль 2025 года: неожиданный победитель

Renault 5 признан победителем премии EV van het Jaar 2025 в среднем сегменте

Ежегодная премия EV van het Jaar, проводимая при участии авторитетных изданий, таких как AutoWeek, и лизинговой компании LeasePlan, определила лучших представителей электрокаров. И в 2025 году Renault одержал впечатляющую победу, завоевав сразу два золотых приза.

Жюри, состоящее из экспертов отрасли, оценивало автомобили по девяти ключевым критериям, охватывающим все аспекты владения электрокаром: запас хода, скорость зарядки, цена, ходовые качества, комфорт, продажи, и другие важные параметры.

Renault 5

В категории среднеразмерных электромобилей триумфально победил Renault 5. Этот «француз» обошел серьёзных конкурентов, таких как Opel Corsa и Volvo EX30, доказав, что доступность и технологичность не являются взаимоисключающими понятиями. Renault 5 сумел завоевать жюри своим удачным сочетанием цены, практичности и инновационных решений.

В более высоком классе победу одержал другой представитель французского бренда – Renault Megane E-Tech Electric. Он уверенно обошел Volkswagen ID.3 и Cupra Born, продемонстрировав превосходство в комплексе характеристик.

Премия EV van het Jaar 2025 охватила несколько категорий, и в каждой из них были свои лидеры. В премиальном классе традиционно лидирует Tesla Model 3. В топ-сегменте в этом году неожиданный, но заслуженный успех одержал китайский Zeekr 001, обойдя таких гигантов, как Volkswagen ID.7 и BMW i5. Перспективной моделью 2025 года стал Hyundai Inster.

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Источник: 32cars