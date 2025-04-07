Представлен российский мотоцикл Арктур

На выставке Мотовесна-2025 мотозавод «Русь» показал электромотоцикл Арктур

На крупном столичном событии под названием «Мотовесна» и проходящей в ее рамках выставки «ЕДрайв» прошла презентация нового российского электрического мотоцикла. Машина получила название Арктур, а ее разработчиком значится зарегистрированный в Зеленограде мотоциклетный завод «Русь» (МЗР).

Арктур – это первая разработка компании. На выставке демонстрировался рабочий прототип, но характеристики его пока не уточняются. Как сообщает один из источников, дизайн и конструкция мотоцикла — российские, компоненты — российские и китайские.

При этом известно, что разработка Арктура идет по двум направлениям. Первое направление – это рабочий прототип, который должен воплотить «новый стандарт транспортных средств для дорог общего пользования», сообщала пресс-служба.

Второе направление – это дизайн-концепт (на фото в галерее внизу заметки), который будет показывать, что транспорт будущего будет «не только эффективным, но и вдохновляющим». Арктур разрабатывается с учетом российских условий, запросов реальных водителей и требований к надежности. А прошедшую выставку на заводе называют первым шагом к серийному производству. Подождем подробностей?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Мотозавод Русь, Автопоток