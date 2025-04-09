Эти электромобили обладают наибольшим запасом хода: свежая статистика

Исследование выявило самые дальнобойные электромобили на российском рынке

Рынок электромобилей в России стремительно растет. За последние два года количество предложений на ведущих площадках фактически удвоилось, превысив 6500 объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей.

Несмотря на все преимущества, основным камнем преткновения для потенциальных покупателей остается реальный запас хода электромобиля в российских условиях. Эксперты провели первое в России независимое исследование реального пробега популярных моделей электрокаров.

В тесте приняли участие семь автомобилей, представляющих различные ценовые категории и географию производителей: китайские Ora 03 GT, Hongqi E-HS9, Nio ES8 и Avatr 11, американская Tesla Model 3 Long Range, а также локализованные в России Evolute i-Joy и Москвич 3е.

Важно понимать, что заявленный производителями запас хода часто отличается от реального, поскольку методики расчета могут существенно различаться.

Для получения максимально объективных данных, все семь электромобилей прошли одинаковый тест-драйв по кольцевому маршруту протяженностью 320 километров, имитирующему различные дорожные условия: городские улицы, загородную трассу и смешанный режим движения. Испытания проводились с учетом различных стилей вождения, что позволило получить более полную картину реального пробега. Результаты теста оказались весьма показательными и, для многих, неожиданными.

Самым дальнобойным автомобилем стал премиальный китайский кроссовер Avatr 11, дебютировавший на российском рынке в конце января. Его реальный запас хода составил 487 километров при заявленных 625-ти по методике NEDC.

На втором месте расположилась американская Tesla Model 3 в модификации Long Range с пробегом 452 километра.

Тройку лидеров замыкает китайский электрокар Nio ES8. Его реальная дальнобойность оказалась намного меньше паспортной – 407 километров против 605-ти.

На четвертой строчке оказался премиальный Hongqi E-HS9, проехавший на одном заряде 395 километров – почти вдвое меньше, чем заявляет производитель (669 километров по циклу NEDC).

На другом конце спектра ожидаемо оказались самые дешевые модели рейтинга, показавшие существенно меньший пробег. Это «Москвич 3е» и Evolute i-Joy российской сборки. «Москвич 3е» проехал 331 километр при заявленных 410-ти (по циклу WLTP), а Evolute лишь 267 километр при обещанных 407-ми (по циклу NEDC).

Это подчеркивает необходимость независимой проверки заявленных характеристик перед покупкой электромобиля.

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Источник: Автоновости дня