Mazda представила абсолютно новый технологичный и очень красивый кроссовер

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Официальная премьера Mazda EZ-60 назначена на 23 апреля 2025 года, но уже сейчас доступны первые изображения, позволяющие оценить потенциал новинки. Что бросается в глаза в первую очередь – это узнаваемый стиль Mazda. Несмотря на переход к электрической платформе, EZ-60 сохраняет фирменный «язык дизайна» бренда.

Передняя часть украшена характерной для Mazda решеткой радиатора в форме щита, которая, правда, в данном случае, скорее носит декоративный характер, нежели выполняет функциональную роль, необходимую для двигателей внутреннего сгорания. Раздельные фары, дополненные стильной светящейся полосой, придают автомобилю современный и агрессивный облик.

Mazda EZ-60
Mazda EZ-60
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Боковой профиль EZ-60 демонстрирует стремление к максимальной аэродинамической эффективности. Плавно ниспадающая линия крыши, обтекаемые формы – все это говорит о стремлении к минимизации сопротивления воздуха и, как следствие, увеличению запаса хода.

Этому же способствует и использование таких деталей, как электронные наружные зеркала заднего вида, которые, помимо улучшения аэродинамики, обещают и улучшенный обзор. Скрытые дверные ручки также вносят свой вклад в аэродинамику и придают автомобилю более футуристичный вид.

Mazda EZ-60
Mazda EZ-60

Автомобиль построен на платформе EPA от Changan.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 2
12.04.2025 
Фото:Mazda
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