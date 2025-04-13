Зарядка на 400 км за 5 минут: представлен революционный и недорогой электрокар

BYD официально представила в Китае новейший кроссовер Tang L в 6 комплектациях

Китайский автопроизводитель BYD представил на рынке новый кроссовер Tang L, который обещает стать настоящей сенсацией. Этот семиместный автомобиль, предлагаемый в шести комплектациях с гибридными и полностью электрическими силовыми установками, поражает воображение своими характеристиками и, что особенно важно, своей ценой. На китайском рынке Tang L стартует от 229 800 до 289 800 юаней (от 31 300 до 39 500 долларов США), что делает его невероятно конкурентоспособным даже на столь насыщенном рынке.

Главная изюминка Tang L – это его невероятные характеристики. Электрическая версия, построенная на инновационной 1000-вольтовой платформе BYD Super e, предлагает сверхбыструю зарядку: 400 км пробега всего за 5 мину.

BYD Tang L

Базовая электрическая модификация оснащена одним электромотором мощностью 680 л.с., а топовая версия – двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает внушительных 1100 л.с. Разгон до 100 км/ч в топовой комплектации занимает всего 3,6 секунды – показатели, которые обычно присущи суперкарам. Емкость тяговой батареи составляет 100,5 кВтч.

Гибридная версия также впечатляет. Сердцем гибридной силовой установки является 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., дополненный двумя электромоторами с суммарной мощностью 544 л.с. Запас хода на электротяге составляет 215 км, а общий запас хода (с учетом бензина и электричества) достигает 1430 км. Разгон до 100 км/ч в топовой гибридной версии занимает 4,3 секунды.

Интерьер BYD Tang L

Внешний дизайн Tang L выполнен в фирменном стиле BYD «Loong Face» (лицо дракона), при этом внешние отличия между электрической и гибридной версиями практически незаметны. Габариты автомобиля внушительны: 5040 х 1996 х 1760 мм, колесная база – 2950 мм. По сравнению с обычным BYD Tang, версия L заметно больше: на 140 мм длиннее, на 46 мм шире, на 35 мм выше, а колесная база увеличена на 130 мм.

Интерьер Tang L отличается комфортом и использованием высококачественных материалов. Семиместная компоновка салона (2+3+2) обеспечивает простор для всей семьи. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью и проекционным дисплеем, что добавляет комфорта и современности. Адаптивная подвеска обеспечивает плавность хода даже на неровных дорогах.

Интерьер BYD Tang L

Машина получила систему автономного вождения «Глаз Бога» в топовом исполнении, беспроводную зарядку, ароматизатор воздуха в составе климатической системы, топовую акустику DiSound и холодильник. В топовой версии на крыше установлен дрон.

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Источник: Autohome